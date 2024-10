Parkeringsselskab kommer med vigtig detalje inden weekenden

På søndag overgår vi til vintertid, og i den forbindelse har parkeringsselskabet Q-Park en påmindelse til danskerne.

- Vi vil gerne hjælpe bilister med at undgå kontrolafgifter, og derfor minder vi om vigtigheden af at få indstillet tiden korrekt, siger Alex Pedersen, der er direktør hos Q-Park.

- Vores parkeringsvagter har kun p-skiverne at forholde sig til, når de vurderer, om en bil har lov til at parkere på pladsen. Det er bilistens ansvar at sikre, at p-skiven viser korrekt tid, fastslår han.