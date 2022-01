Parkeringssystem ved OUH: Datatilsynet kritiserer Region Syddanmark

- Vi har få P-pladser ved sygehuset og for at sikre, at patienter kan få de her pladser gratis, er vi nød til at have noget regulering. Ellers ville de forsvinde alle mulige steder hen, siger Frank Rejnholt, der er Chefkonsulent ved OUH

Derfor indførte man i oktober 2012 systemet, hvor man skulle indtaste sit CPR-nummer, som så ville tilkendegive, om man var patient eller ej.

Men efter en borgerhenvendelse indledte Datatilsynet den 19. marts 2019 en sag mod Region Syddanmark for at bryde med reglerne for databeskyttelse.

Det nye system

Parkeringsselskabet APCOA Parking Danmark A/S, der står for parkeringen ved OUH, har nemlig kunne se, om en person var patient ved sygehuset - en personfølsom oplysning. Chefkonsulent Frank Rejnholt forsikrer dog, at CPR-numrene har været i sikre hænder:

- Det er ikke sådan noget med, at der er fløjet CPR-numre frem og tilbage. Idet man trykkede CPR-nummeret ind, blev det slettet med det samme, forklarer han.