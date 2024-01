Parti vil gøre offentlig transport gratis

Det er i dag blevet dyrere at stige om bord på en bus eller sætte sig ind i et tog, men står det til Kristendemokraterne skal det være slut.

Priserne på den offentlige transport justeres hvert år den tredje søndag i januar, og denne gang har priserne fået et ordentligt nøk opad blandt andet på grund af inflation. I år må priserne maksimalt stige 10,3 procent i snit. Fynbus har tidligere meldt ud, at busselskabet hæver taksterne med 5,5 procent.



Prisstigningerne er en økonomisk byrde for borgerne, og det går også imod målet om en bæredygtig fremtid, mener Kristendemokraterne. Partiet foreslår derfor at gøre al offentlig transport - busser, tog og letbaner - gratis.

- Forbilledet er løsningen, man har valgt i Luxemburg, hvor man også har gjort det helt gratis, siger Niclas Aarestrup, der er transportordfører og folketingskandidat for Kristendemokraterne på Fyn og i øvrigt er bosiddende i Assens.

Hvad kommer det til at koste?

- De tal, jeg har set sidst, de siger et provenutab på knap 10 milliarder kroner. Det er de indtægter, vi kommer til at give afkald på, siger Niclas Aarestrup.

Han henviser til et notat, som DTU har lavet til Transport- og Boligministeriet i 2020, hvor det fremgår at provenutabet ved at gøre offentlig transport gratis vil være på 9,4 milliarder kroner.

Hvordan skal det finansieres?

- Det er noget, vi stadigvæk kigger på, men det der er vigtigt at sige i den sammenhæng, det er at f. eks. Dansk Industri har haft Cowi til at kigge på, hvad det koster ikke at have kollektiv trafik. For hver 10 procent rejsende, vi jager væk fra den kollektive trafik, koster det samfundsøkonomien 3 milliarder. Så i det tempo vi smider folk ud af den offentlige trafik nu, der er vi også hurtigt oppe på 10 milliarder, siger han.

Kristendemokraterne er ikke på nuværende tidspunkt repræsenteret i Folketinget.