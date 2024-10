Partier afsætter mere end en milliard målrettet disse unge

Regeringen har sammen med SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre afsat 1,3 milliarder kroner til en række initiativer, der skal hjælpe 43.000 unge, der ikke er i job eller under uddannelse.

Herunder er der tale om knap 4.000 fynske unge, der via lokale virksomheder og kommuner skal hjælpes i gang. I en pressemeddelelse fra Sara Emil Baaring (S), der er næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget, lyder det at knap halvdelen af de 43.000 unge også har en psykiatrisk diagnose.

Derfor er det også vigtigt, at der i de lokale aftaler er fokus på det enkelte menneske og den situation, den pågældende står i.