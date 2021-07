Partier afviser coronarestriktioner for ikkevaccinerede

- Uacceptabel tilgang

Enhedslistens sundhedsordfører kalder det, der kan beskrives som indirekte vaccinetvang, for en "uacceptabel tilgang".

- Noget af det, der har været succesen ved den danske vaccineudrulning, har netop været, at den har været præget af en høj grad af oplysning og fuldstændig frivillighed.

- Hvis vi begynder at indføre tvangsforanstaltninger på den ene eller anden måde, tror jeg, vi mister mere opbakning, end det kan gavne. Og derudover ligger der jo også et helt grundlæggende frihedsperspektiv. Folk skal have muligheden for at kunne træffe frie valg, siger Peder Hvelplund.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, mener, at test er et godt alternativ.

- Vi kommer aldrig til at gøre vacciner til en forudsætning for at kunne deltage i samfundet. Vi kan bruge test som et alternativ, og det er ret vigtigt, siger hun.