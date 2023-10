Partier har ikke råd til at hæve prisen på cigaretter

Rygning koster samfundet et tocifret milliardbeløb årligt, og den absolut mest effektive metode til at sænke forbruget er at hæve prisen på tobak. Derfor ønsker mange af Folketingets partier en højere pris på cigaretter.

Men det kommer ikke til at ske. Det er i hvert fald ifølge en række partier i oppositionen og regeringen stærkt usandsynligt. Partierne har ikke råd til at hæve prisen på cigaretter.

Hæver man pakkeprisen fra de nuværende 60 kroner til 100 kroner, som også et flertal i befolkningen ifølge en Epinion-måling ønsker, vil det koste statskassen 5 milliarder kroner i tabt skatteprovenu. Årsagen er øget grænsehandel og fald i forbrug.