Partier omgår regler for donationer: Fynsk DF-veteran blev begejstret

Politikere og partifolk er tilsyneladende villige til at omgå reglerne for partistøtte for at få fingrene i en anonym donation på 50.000 kroner.

Det afslører mediet Frihedsbrevet, som har foretaget en række skjulte optagelser.

Blandt andet fremgår det, at den fynske veteran og folketingskandidat Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti i første omgang er villig til, at "omgå loven", da han begejstret foreslår, at dele donationen op i to mindre portioner, så den tilgår DF's partiforeninger i Middelfart og Odense, men at donationen udelukkende vil gå til ham.

På den måde vil man kunne omgå partistøtte-reglerne og sikre doneren anonymitet.

Da Frihedsbrevet efterfølgende konfronterer Alex Ahrendtsen siger han, at han ikke har sagt ja til at modtage pengene.

Frihedsbrevet hyrede Mads Grønlund Dinesen til at foretage skjulte optagelser. Han præsenterer sig som "Mads Grønlund" i telefonen og foregiver at vil støtte med 50.000 kroner som anonym donor.

Og det er præcis anonymiteten, som er omdrejningspunktet i omgåelsen af reglerne for partistøtte. Partier og politikere i Danmark må nemlig ikke modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner. Alle donorer, der giver mere, skal stå frem med navn.

Kreativ støtte til Mercado

Mads Grønlund forhører sig også hos De Konservatives vælgerforening i Odense om muligheden for at donere 50.000 kroner til fynske Mai Mercado.

Her foreslår kassereren også at dele støtten op i to portioner, og tyer til det som kaldes "Britt Bager-finten". Mads Grønlund foreslås at give to gange op til beløbsgrænsen på 22.200 kroner fordelt på to firmaer. Det vil sikre ham anonymitet.

Mads Grønlund og kassereren bliver enige om, at det er sådan, donationen skal foregå.

Kassereren er efterfølgende overbevist om, at det er foregået inden for reglerne. Men det er det ikke, siger eksperter, og De Konservatives generalsekretær Søren Vandsø oplyser til Frihedsbrevet, at reglerne bliver indskærpet overfor vælgerforeningerne.

Professor: Det er i strid med lovens formål

I det hele taget er der ingen som gør noget ulovligt, men professor emeritus ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen har tidligere sagt til Politiken, at metoderne er en "kalkuleret" omgåelse af loven og er "klart i strid med lovens formål".

- Reglerne er alt for dårlige til at fange den her slags omgåelser. Hele idéen med partistøtteloven er, at offentligheden skal have kendskab til, hvem de store donorer er. Og 100.000 kroner må siges at være et substantielt bidrag, sagde professoren til Politiken i juni 2021, da en række partier i Folketinget var klar til at stramme reglerne for partistøtte.

Jørgen Albæk Jensen gentager fredag overfor Frihedsbrevet, at der ikke er foregået noget ulovligt.

- Men de prøver at finde nogle smutveje. Mange af partierne er villige til at lave forskellige konstruktioner. Hovedbudskabet i mange af eksemplerne er, at man kan støtte forskellige foreninger eller give direkte til én kandidat og til én forening for på den måde at give beløbet på 22.200 kroner flere gange, men samtidig holde sig anonym, siger Jørgen Albæk.

Tilløb til at skærpe regler

Da et bredt flertal sidste år ville skærpe reglerne for partistøtte var det med et ønske om at gøre det sværere at skjule sig som bidragyder. Men siden er der intet sket, og reglerne er stadig de samme.

Frihedsbrevet har ringet til alle partiernes hovedkontorer for at tilbyde en anonym donation på 50.000 kroner til selve partiet.

Stort set alle partier afviser dog.