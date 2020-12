Partier vil aflyse julegudstjenester: Der er brug for håb, mener Fyns biskop

To dage før jul ønsker regeringens støttepartier Enhedslisten og SF, at årets julegudstjenester aflyses.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det er store smittespredningsbegivenheder. Det er mange mennesker, der samles i ét rum. Det er folk, som mødes på kryds og tværs af kontaktnetværk. Så det har alle elementerne til at blive en superspredning, siger Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.

Mandag aften opdaterede kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) retningslinjerne for, hvordan landets kirker alligevel kan gennemføre julegudstjenesterne den 24. december.

Julegudstjenester må højst vare 45-50 minutter, og de kan flyttes udendørs. Derudover kan der efter lokal vurdering laves begrænsninger på antal besøgende i kirken. Ligesom der opfordres til at finde alternative løsninger, når det for eksempel gælder fællessang.

Kirkens særlige rum

Samme aften besøgte biskop i Fyens Stift, Tine Lindhardt, TV 2 Fyn. Hun mener, at der netop i denne tid er brug for at få bekræftet, at der fortsat er lys i mørket.

- Jeg tror, der er rigtig mange, for hvem det betyder noget at komme i selve kirkerummet og blive sat i en sammenhæng med dem som var, dem som er, og dem som kommer og høre, at der er et håb.

- Som det er nu med den tillid, der er vist os fra myndighederne side, skønner jeg, at der er brug for, at kirkerne er åbne, fortæller hun.

Se gudtjeneste fra sofaen

Flere kirker har taget digitale hjælpemidler i brug, så den for mange traditionsrige julegudstjeneste kan ses hjemme fra sofaen. Biskoppen er også bekendt med, at flere fynske kirker har fravalgt at synge, ligesom der i alle kirker vil være færre til stede end normalt.

- Der vil være mange ting, der er anderledes, men det bliver jul, og lysene på juletræerne bliver tændt, fortæller Tine Lindhardt.

I modsætning til Enhedslisten og SF har Dansk Folkeparti udtalt, at julegudstjenesterne ikke skal aflyses.

Tine Lindhardt forsikrer, at julegudstjenesterne i de fynske kirker bliver afviklet inden for de retningslinjer, som er givet af sundhedsmyndighederne.