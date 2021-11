Partier vil hjælpe virksomheder ved coronasyge børn

- Man kan jo ikke lade sine børn være alene hjemme, men man kan heller ikke bare lukke sin restaurant, siger erhvervsordfører Mona Juul.

Også Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, erklærer sig klar til at kigge på problemstillingen.

I mange brancher er det muligt at arbejde hjemmefra. Det er det dog sjældent i restaurationsbranchen, påpeger Horesta.

- Men kokke og tjenere bliver bedt om at blive hjemme for samfundets bedste - også selv om de ikke er syge, siger politisk direktør Kristian Nørgaard.

Derfor er det ifølge direktøren rimeligt, at noget af regningen dækkes. Det kunne blandt andet gøres ved at genindføre et særligt tiltag, mener han.

Ordning blev sløjfet

Det har tidligere været muligt for virksomheder at søge refusion hos det offentlige fra de ansattes første sygedag.

Det stoppede dog 1. juli. Virksomhederne skal altså igen betale de første 30 dages sygdom, og det koster ifølge Horesta dyrt.

- Vi støtter forslaget om, at virksomhederne igen skal kompenseres fra dag et, for med de smittetal vi ser, er der virksomheder, som bliver hårdt ramt, siger Torsten Schack Pedersen fra Venstre.