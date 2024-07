Partier vil stramme loven: Det skal være nemmere at fjerne dømte fra boligområder

Det skal gøres nemmere for almene boligforeninger at opsige lejere, der er dømt for kriminalitet.

Det mener både Socialdemokratiet og Liberal Alliance.

Begge partier var med i en aftale fra 2018, som blandt skulle gøre, at almene boligforeninger nemmere og hurtigere kunne opsige kriminelle lejere og deres familier.

Men i praksis oplever flere foreninger, at det er svært, har de sagt til Jyllands-Posten lørdag.

De efterspørger, at politiet får pligt til at informere boligforeningen, hvis en af dens lejere har fået en dom, som vedkommende kan opsiges på baggrund af.

Den løsning er man åben for i Socialdemokratiet.

Det siger Maria Durhuus, der er agerende social- og boligordfører i forbindelse med sommerferie.

- Vi er meget opsatte på, at hårdkogte kriminelle ikke skal have nogen råderet i boligområderne. Vi ser gerne, at man får automatiseret processen, sådan at boligselskaberne får besked, siger hun.

Smuthuller skaber problemer

En anden ting, der kan skabe udfordringer for boligforeningerne, er når de kriminelle har såkaldt ukendt adresse.

Det betyder, at myndighederne ikke ved, hvor de opholder sig.

I nogle tilfælde bor den dømte kriminelle i praksis hos sin familie, men er ikke registreret på adressen. Derfor kan boligforeningen ikke opsige lejemålet.

Den slags smuthuller skal man ikke kunne slippe afsted med at bruge, siger Maria Durhuus.

- Hvis man huser kriminelle, så har man skrevet sig ud af fællesskabet. Så vi skal have set på, hvordan man kan lukke det smuthul. Det kan være, at man kan tage udgangspunkt i, at vedkommende er blevet anholdt flere gange på adressen, siger hun.

Også Liberal Alliance mener, at boligforeningerne skal kunne opsige lejemålet, selv om den kriminelle ikke formelt bor på adressen.

Det siger partiets boligordfører, Carl Andersen.

- Hvis man kan føre bevis for, at personen de facto bor der, så bør det være muligt at smide dem ud. Når folk bevidst omgår reglerne, så bør virkeligheden trumfe det, der står på papiret.

Partiet ser også fordele i at bede politiet om at henvende sig mere til boligforeningerne med informationer, der kan hjælpe dem.

Om politiet skal have pligt til det, har partiet dog ikke lagt sig fast på.

- Politiet har rigtig mange opgaver i forvejen, og det her vil kunne kræve ekstra ressourcer, så vi har ikke lagt os fast på, hvordan det skal skrues sammen, siger Carl Andersen.