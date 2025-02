Risiko for fynsk isdøgn - pas på sne- og isglatte veje

Bandesagerne i kolonihaverne fortsatte imidlertid - og derfor var minister for by- og landdistrikter Morten Dahlin (V) for et år siden på besøg i Biskorup Havekoloni for at se på, hvordan Folketinget kunne hjælpe Odense Kommune med at bekæmpe kriminaliteten.

Men i søndags opstod der så atter uroligheder i selvsamme kolonihave.

- Så derfor synes jeg jo ikke, at man ligefrem har været hurtige, når vi stadig taler om den samme problematik her seks år efter, lyder kritikken fra Mai Mercado, der påpeger, at justitsministerposten siden 2019 har været besiddet af en socialdemokrat:

- Jeg synes, at den socialdemokratiske borgmester skulle have givet et kald til sin partifælle i Socialdemokratiet Peter Hummelgaard - eller til hans forgænger Mattias Tesfaye eller til Mattias’ forgænger Nick Hækkerup.

For med den nuværende situation mener Mai Mercado ikke, at borgmesteren lever ordentligt op til sine løfter.

- Når man ikke sætter sig for at løse problemerne, så synes jeg, det klinger lidt hult.

Borgmester uenig

Anklagerne om manglende ageren er dog ikke et billede, Peter Rahbæk Juel kan genkende.

- I Odense har vi haft et stort fokus på forskellige bekymrende forhold i udvalgte kolonihaveforeninger, skriver borgmesteren til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Derfor hilser jeg det velkommen, at den konservative retsordfører nu også vil hjælpe med til, at kommunerne får skarpere værktøjer til at kunne udsætte kriminelle fra kolonihaverne. Bedre sent end aldrig.

I sit skriftlige svar understreger Peter Rahbæk også, at han jævnligt siden 2019 har taget nyt initiativ til at bekæmpe bandekriminaliteten i haveforeningerne.