Tør fredag med fine chancer for sol

Et efterhånden sjældent vejrfænomen rammer fredag, hvor hverken store regnbyger eller blæsevejr har kurs mod Fyn. Det bliver med andre ord en stille og solrig dag uden for meget vådt fra oven.

- Der er lagt op til en ganske hæderlig fredag på Fyn, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Til gengæld advarede Fyns Politi om, at der var ualmindeligt glat på vejene fredag morgen.

Pas på det glatte føre. Flere væltede cyklister og fald på gaden her til morgen. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 28, 2020

Men på trods af, at det bliver tørt og solrigt det meste af dagen, kan der komme en byge forbi.

- Både formiddag og eftermiddag kan man være uheldig og få en enkelt lokal byge, siger vejrværten.

Artiklen fortsætter under billedet.

Både politi og borgere fortæller, at det i morgentimerne var ualmindeligt glat på vejene. I Næsby var vejene dækket af et islag. Foto: Søren Stjerne Schmidt

Milde temperaturer

Temperaturen kommer i eftermiddagstimerne op på seks til syv grader, hvilket er højt for årstiden.

- Men vi har jo efterhånden vænnet os til det denne vinter, siger Andreas Nyholm.

Nyd nu dagen i dag, for i morgen bliver regnfuld og blæsende. Andreas Nyholm, vejrvært

Men det er ikke kun milde temperaturer og nogen sol, fynboerne kan se frem til. Vinden bliver i løbet af fredagen ikke så kraftig, men kan være jævn ved de vestlige kyster.

- Så finder du et af de her huller, hvor der vil være rimelig meget sol, og sætter dig ude i solen, så kan du altså godt mærke, at det snart er forår. Det er jo på søndag, vi går ind i marts måned, siger Andreas Nyholm.

I løbet af natten falder temperaturen til en til to grader, og sidst på natten trækker det igen op til regn.

- Det er altså desværre, hvad der venter lørdag. Så nyd nu dagen i dag, for i morgen bliver regnfuld og blæsende.

Læs også Ekstreme regnmængder: Her nyder de godt af vandet