Pas på håndspritten: Gode råd til en brandsikker nytårsaften

Nytårsaften står for døren, og det betyder for mange masser af batterier, raketter og andet, der skal futtes af. Men det skulle helst ikke futte andet af, end fyrværkeri.

I år er dog noget ganske særligt, da Mette Frederiksen og Søren Brostrøm på det kraftigste anbefaler, at nytårsaften i år skal helt aflyses eller holdes med ens egen husstand.

Det vil nok ikke forhindre, at der bliver fyret en masse krudt af nytårsaften.

Gode råd til at undgå brand

De sidste fem år har det danske brandvæsen i snit rykket ud til 504 brande nytårsaften i perioden fra kl. 12 den 31. december til kl. 12 den 1. januar. Det er over 20 gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn ifølge Danske Beredskaber.

Beredskab Fyn kommer derfor med nogle gode råd, der kan hjælpe dig med at undgå brand, når du fyrer af i nærheden af dit hus.

Luk og lås garage og skur, og sæt din affaldscontainer derind, hvis det er muligt.

Hvis det ikke er muligt at få affaldscontaineren indenfor, så sæt den med god afstand til bygninger og sørg for, at den er lukket.

Tøm carport, altan, kælderskakt og lignende for brændbart materiale.

Brug kun sikkerhedsgodkendt fyrværkeri, og affyr det i den korrekte sikkerhedsafstand, som står på fyrværkeriet.

Brug kun fyrværkeri, som det er tiltænkt. Brug din sunde fornuft og hold god afstand.

– Vi er ikke altid herrer over, hvor vores fyrværkeri ender. Til gengæld kan vi sikre vores omgivelser mod brand ved at rydde op omkring vores bolig samt ved carporte og altaner. Og hvis vi i øvrigt er opmærksomme på afstand mellem håndsprit, ild og hinanden, bliver nytårsaften måske næsten, som den plejer at være, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Ekstra forsigtighed i 2020

En anden god grund til at være påpasselige med lighter, gnister og nytårskrudt er en af vores bedste venner i år 2020: håndspritten.

- Udover rådene er det bedst for brandsikkerheden, hvis håndspritten ikke kommer for tæt på nytårsfyrværkeriet, siger Mads Dalgaard.

Man skal selvfølgelig også huske forsamlingsforbuddet på 10, så skål med naboen - på afstand.