Pas på hjortene i trafikken: Flest rådyr bliver påkørt i maj

- Danskerne har brug for mere viden om ulykkerne for at kunne undgå dem. Vi kan ikke ændre på hjortenes adfærd men til gengæld kan vi prøve at guide bilisterne til at undgå mange ulykker. Hvis de satte farten ned på bestemte strækninger og tidspunkter ville det føre til færre uheld, siger Michael Carlsen, der er biolog og projektleder hos Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.