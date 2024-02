Politiet har fået anmeldelse om en svindler på Fyn, der udgiver sig for at være fra NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, oplyser Fyns Politi på X.

Svindleren hævdede, at der var hævet penge på personens konto, og vedkommende skulle logge ind med MitID. Fyns Politi understreger, at ingen vil komme med sådan en anmodning over telefonen.