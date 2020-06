Patientpukkel skal indhentes: Sygehuspersonalet vil komme under pres

En stor gruppe af fynske patienter, der ikke havde brug for akut behandling, fik i forbindelse med corona aflyst og skubbet deres behandling på sygehuset.

Hvis puklen skal indhentes, er aktiviteten nød til at overgå det normale niveau Stephanie Lose, regionsrådsformand, Venstre

De mange aflysninger og rykkede tider har skabt en pukkel af patienter, som sygehusene nu skal have nedbragt. Til det har Region Syddanmarks forretningsudvalg nu stillet et forslag, der har til formål at støtte sygehusene.

- Forslaget, som vi har drøftet i forretningsudvalget, giver vores sygehuse mulighed for at komme i fuld gang med at afvikle puklen. Forslaget sikrer, at sygehusene får kendte rammer for opgaven ved at sikre dem økonomisk opbakning, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) til TV 2/Fyn.

Personalet må tage ekstra vagter

Hovedparten af pukkelafviklingen kommer til at foregå i Region Syddanmarks egne sygehuse, og det betyder, at opgaven kommer til at hvile på personalets skuldre.

- Puklen forsvinder jo ikke ved, at man kun følger med de henvisninger, der kommer ind. Men der er en god tradition på sygehusene om, at medarbejderne kan blive længere eller tage nogle ekstra vagter, når der er brug for det, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- De konkrete vilkår for, hvordan det skal foregå, skal sygehusene definere internt.

Læs også Nyt testcenter: Gå ind fra gaden og bliv testet

De fleste syddanske sygehuse er allerede tilbage til det normale behandlingsniveau, og derfor vil sygehuspersonalet unægteligt skulle yde en ekstra indsats, hvis puklen skal nedarbejdes.

- Det generelle billede på sygehusene er, at de fleste steder er tilbage på det normale aktivitetsniveau, som det så ud inden corona. Men hvis puklen skal indhentes, er aktiviteten nødt til at overgå det normale niveau, siger Stephanie Lose.

De ekstra vagter og det ekstra udstyr, som sygehusene får brug for for at nedarbejde puklen, vil Regionen hjælpe med økonomisk.

- Det er selvfølgelig en mulighed at ansætte nogle midlertidigt til at løfte opgaven, men der er ikke massevis af tilgængeligt personale, som man kan ansætte, siger Stepanie Lose.

Patienters rettigheder genindføres ved årsskiftet

Regeringen og Danske Regioner har aftalt at genindføre rettighederne til hurtig udredning og frit sygehusvalg for patienter med fysisk sygdom 1. januar 2021, hvis coronavirus ikke blusser op igen.

Målet i Region Syddanmark er derfor at være langt med pukkelafviklingen, inden rettighederne genindføres.

Læs også Ny undersøgelse fra SDU: Unge drikker mindre under coronatiden

- Selvfølgelig er der mange ubekendte, som vi ikke kender til, men jeg er meget fortrøsningsfuld over, at vi kan nå at få nedbragt puklen betydeligt i Syddanmark, siger Stephanie Lose.

Forslaget skal 22. juni behandles i regionsrådet, og forslaget har klar politisk opbakning, fortæller Stephanie Lose.