Peberspray igen ulovligt: Bliver brugt til kriminalitet frem for selvforsvar

I to år har fynboerne på fuldkommen lovlig vis kunne have en peberspray liggende i hjemmet til selvforsvar. Men mandag er det altså slut.

Den socialdemokratiske regering mener nemlig ikke, at ordningen har været en succes, og derfor bliver den rullet tilbage igen.

Peberspray gjort ulovlig igen Mandag den 1. februar 2021 træder en ændring af våbenlovgivningens bestemmelser om peberspray i kraft. Ændringen betyder, at du skal have politiets tilladelse til at købe og have en peberspray.



Har du anskaffet dig en peberspray før 1. februar 2021, skal du enten ansøge om tilladelse til den eller aflevere den til politiet i perioden 1. februar - 31. marts 2021. På politiets hjemmeside kan du læse mere om, hvor du kan aflevere din nu ulovlige peberspray. Kilde: Politi.dk Se mere

Tværtimod har der ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) været en stor stigning i antallet af sager om ulovlig indførsel af peberspray, siden ordningen trådte i kraft i 2019.

- Det har vist sig, at pebersprayen bliver brugt til kriminelle handlinger frem for til selvforsvar. Så vi håber, at den nu bliver fjernet fra gadebilledet, nu hvor den er gjort ulovlig igen, siger Peter Haslund, der er politiinspektør ved Fyns Politi, til TV 2 Fyn.

Frit lejde for aflevering i to måneder

Men selvom det altså igen bliver gjort ulovligt at have en peberspray til selvforsvar, så vil man det i en periode på to måneder være lovligt at transportere sin peberspray for at aflevere den til politiet.

- Vi har ikke et præcist estimat for, hvor mange på Fyn der er i besiddelse af en peberspray, men vi håber, at alle, der har en peberspray, tager imod tilbuddet om at indlevere dem, nu hvor de igen er blevet ulovlige at have, siger Peter Haslund til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Men man kan tage det helt roligt. Der er ikke noget farligt ved det, og man kan aflevere sin peberspray helt anonymt.

Hvis man ikke når at aflevere sin peberspray inden for de to måneder, hvor man har frit lejde til at transportere sprayen, så kan man i første omgang risikere en bøde på 3.000 kroner.

Bruger pebersprayen ulovligt

Ordningen bliver rullet tilbage på baggrund af en ny rapport om erfaringerne med at gøre peberspray lovligt til brug i forbindelse med selvforsvar siden 1. januar 2019.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at der ikke er én eneste sag registreret i forbindelse med brug af peberspray til selvforsvar i hjemmet. Til gengæld er mængden af sager om ulovlig besiddelse og ulovligt importeret peberspray steget.

- Vi håber, at vi ved at få fjernet pebersprayen fra gaden kan få reduceret den ulovlige brug, der har været af pebersprayen, siger Peter Haslund.

Loven blev indført under den tidligere blå regering. Socialdemokratiet stemte dengang imod.