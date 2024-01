Peder havde én særlig oplevelse med Dronning Margrethe

Da Dronning Margrethe i sin nytårstale annoncerede, at hun træder tilbage og overlader tronen til Kronprins Frederik, var Peder Pedersen nærmest mundlam. Selvom han godt kan forstå dronningens beslutning, kom det alligevel bag på ham.

Peder Pedersen, der også er udstillingsleder på Hummelmagasinet, har i mange år haft et helt særligt forhold til kongehuset og Dronning Margrethe. Det startede, da han var soldat i Den Kongelige Livgarde.



I den forbindelse bad en af officererne en dag ham og en anden soldat om at komme ud til en privat fest. De to menige soldater skulle blot varte op, fortæller Peder Pedersen.

Der var et ølanker på bordet, som gæsterne kunne benytte sig af. Med til festen var dengang prinsesse Margrethe. På et tidspunkt ville prinsessen skænke sig et glas øl, men det gik ikke efter planen.

- Det endte med, at hun ikke kunne få lukket hanen, fortæller Peder Pedersen.

Øllet flød ud over det hele, og han måtte komme prinsessen til undsætning og tørre hendes hånd.

- Da festen sluttede - det blev sent - klokken fire om morgenen, kom Margrethe ind og sagde tak for vores arbejde. Det synes jeg var rigtig flot, at hun gjorde det. Det havde hun ikke behøvet, siger han.



Peder Pedersen mødte Dronning Margrethe igen, da hun i 2012 besøgte Humlemagasinet. I den forbindelse var Peder Pedersen vært for dronningen i en halv time.