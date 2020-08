Fynske pendlere raser over DSB: - Det er galimatias

Fremover bør der være flere rejsende med mundbind på i togene.

Pladsbilletten var et krav, men brugen af mundbindet er en anbefaling. Det ene kan ikke erstatte det andet Frej Jensen, pendlertalsmand, Nyborg Pendlerklub

Nu er anbefalingen fra Sundhedsstyelsen nemlig, at der bruges mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel og ikke kan holdes afstand.

På den baggrund valgte DSB onsdag at afskaffe kravet om pladsbilletter. Men det bekymrer Nyborg Pendlerklub.

- DSB siger med det her, at de ikke har behov for at have kontrol over pladserne. Det er galimatias, for det kommer til at betyde toge med over 100 procent belægning og dermed en øget smitterisiko, siger Frej Jensen, der er talsmand for Nyborg Pendlerklub.

Folk er ikke klar til mundbind

En anden problematik er ifølge Frej Jensen, at brugen af mundbindet kun er en anbefaling.

- Pladsbilletten var et krav, men brugen af mundbindet er en anbefaling. Det ene kan ikke erstatte det andet, fordi man nu selv kan vælge, om man vil efterleve det, siger han.

Og det kan tage tid for folk at tage mundbindet til sig, mener han. Så han forstår ikke, hvorfor DSB har så travlt med at fjerne kravet om pladsreservation.

Han mener desuden også, at folk er begyndt at slække på retningslinjerne andre steder.

- Hvis man går en tur i supermarkedet, er der ikke mange, der efterlever anbefalingerne. Folk er blevet mere laissez faire. Så hvad er forskellen nu på et supermarked og et tog?

DSB har ikke samme bekymring. De forventer, at kunderne læner sig op af myndighedernes anbefalinger. Desuden vil de gøre ekstra opmærksom på de nye anbefalinger.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at oplyse kunder og andre om, at der nu gælder de her anbefalinger, så alle er klar over dem, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB til Ritzau.

Pladsreservation tilbage

Folk er begyndt at komme tilbage på arbejde, og flere begynder at komme tilbage i skole. Derfor spår Frej Jensen, at der kommer ekstra tryk på den offentlige trafik.

- Der kommer stort pres på den kollektive transport. Så vi står i en meget uheldig situation, siger han.

Nyborg Pendlerklub har derfor et særligt ønske.

- Vi vil henstille til at få pladsreservationskravet tilbage, og eventuelt gøre brugen af mundbindet til et krav, siger pendlertalsmanden Frej Jensen og fortsætter:

- Vi pendlere er lige nu utrygge ved det, fordi det kommer til at gå ud af kontrol.

DSB har ikke samme forventning. De opfordrer passagerne til at vise hensyn til hinanden og oplyser, at der kan købes mundbind i DSB's 7-Eleven-butikker.