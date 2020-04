Pendlertalsmand i opråb: Frygter tæthed i busser og tog

Efter regeringens ønske skal busser og tog fra tirsdag igen køre i fuld drift.

Vi skal huske at tage vare på hinanden og det personale, som sørger for at busserne og togene kører Frej Jensen, talsmand, Nyborg Pendlerklub

Talsmanden for Nyborg Pendlerklub, Frej Jensen, frygter i den forbindelse, at folk kommer til at stå for tæt, og at den offentlige transport dermed bidrager til smittespredningen af coronavirus. Derfor har han et budskab til pendlerne.

- Det er vigtigt, at vi minder hinanden om alle de gode dyder, vi har lært, fra når vi er i supermarked eller i det offentlige. De gælder også i togene, siger Frej Jensen til TV 2/Fyn.

Han minder om, at man altså også skal holde afstand og vise omtanke i busser og tog.

- Nu er vi i en situation, hvor samfundet er ved at starte op igen. Mange af os skal til at lære, hvad korrekt adfærd er i toge og busser, siger Frej Jensen og fortsætter:

- Vi skal huske at tage vare på hinanden og det personale, som sørger for at busserne og togene kører.

Gratis pladsbillet

Normalt koster det ekstra at bestille en pladsbillet hos DSB. Det er dog ikke tilfældet tirsdag, hvor pladsbilletten vil være gratis. Men det er nødvendigvis ikke den tildelte plads, pendlerne skal benytte.

- Pladsbilletten er måden, DSB sikrer sig, at de kun får togene fyldt halvt op. Så det er min henstilling, at man breder sig ud i toget og finder en ledig plads, siger Frej Jensen og gør opmærksom på, at det er vigitigt at bestille plads inden påstigning.

Talsmanden ved godt, at det er trangt med pladsen i IC3-togene.

- Men der er stadig mulighed for at bevæge sig, holde afstand, og vise initiativet og viljen til at tage hensyn, forklarer Frej Jensen.

I et forsøg på hindre smittespredning holder togene kortere tid på perronen. Det betyder dog ikke, at pendlerne skal stresse.

- Man skal huske, at personalet ikke melder toget til afgang, hvis der er nogen, der er ved at stige på, siger talsmanden for Nyborg pendlerklub.

Fynbus gør klar

Fynbus skal også køre i fuld drift fra tirsdag. Det bliver dog med mange foholdsregler. De forreste sæder kan ikke benyttes, man kan ikke betale med kontanter, og der vil kun køre halv-fyldte busser.

Når der opereres med 'halv-fyldte busser', skal busrejsende forvente, at bussen kører forbi, hvis bussen har nået sit maksimum, som er enten 30 passagerer i en almindelig bus eller 50 passagerer i en ledbus.

Man kommer heller ikke i fysisk kontakt med buschaufføren. Passagererne skal gå ind i bussen via midterdøren og have sin billet i orden.

Direktøren for Fynbus, Carsten Hyldborg Jensen, sagde den 8. april til TV 2/Fyn, at han håber på forståelse og fleksibilitet fra passagere og arbejdsgivere.

I første omgang vil der ikke blive busafgange til og fra Syddansk Universitet. De ledbusser, der normalt kører til SDU, vil i stedet blive sat ind der, hvor der er risiko for trængsel.