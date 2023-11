Penge på vej til skader efter stormflod - men ét spørgsmål står ubesvaret

Ærø Kommune er blandt de hårdest ramte i hele landet, og udgifterne, man står overfor efter stormfloden, svarer til omtrent en tiendedel af hele kommunens budget.



- Vi har jo henvendt os til finansministeren og miljøministeren med breve, og egentlig havde jeg håbet på, at de rykkede ud med en pakke til Ærø. Men det er klart, at når der også er andre, der har brug for hjælp, er man nødt til at se det i en helhed, lyder det fra Ærøs borgmester, Peter Hansted (S).

- Men jeg vil også sige, at jeg er glad for, at man overhovedet har blik for det.

Selv hvis Ærø Kommune igennem stormflodspuljen får dækket 25 procent af udgifterne til genopretning efter skaderne, vil tilbage stadig stå en regning på omkring 37 millioner kroner, som kommunen får svært ved selv at finansiere.

- Mit håb vil være, at man vil kigge lidt individuelt på det. Vi er en af de mindste kommuner med største skader. Så jeg håber, der ligger lidt elastik i de 25 procent.

Om han ser en mulighed i at låne penge fra den tilhørende lånepulje, har han svært ved at svare på uden de nærmere rammer.

- Det afhænger af, hvordan lånene bliver skruet sammen. Men det er klart, at skal vi ud at finde 2-4 millioner kroner ekstra om året de næste 10 år, så anstrenger det jo vores økonomi yderligere. Vi har jo lige været igennem en spareøvelse i forvejen, siger Peter Hansted (S).

Det fremgår ikke direkte af aftalen fra Christiansborg, hvilke vilkår der vil gælde, hvis en kommune søger om et lån fra lånepuljen til stormflodsskader. TV 2 Fyn har spurgt Finansministeriet om afklaring af de nærmere rammer.

Finansministeriet har henvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som ikke havde mulighed for at vende tilbage inden redaktionens deadline.