Penge skulle gå til børn: Donor skuffet over dom for bedrageri

Formanden for en virksomhed, der brugte børn med kræft til at narre penge fra folk, er kendt skyldig for groft bedrageri.

Så langt, så godt, mener smeden Jan Bernth, der som en af flere tusind donerede penge til Foreningen for Danske Kræftramte Børn.

Men at dommen lyder på halvandet års fængsel, hvoraf kun tre måneder skal afsones bag tremmer, er en anden sag, mener Jan Bernth.

- Det er jo lige før, det kan betale sig at være kriminel, siger han.

Resten af dommen er nemlig betinget og bliver kun udløst, hvis formanden begår ny kriminalitet i løbet af de næste to år eller ikke overholder vilkårene om, at han skal udføre 200 timers samfundstjeneste.

Det, synes Jan Bernth, er for billigt sluppet.

- Jeg bliver harm over måden, de har samlet penge ind på. Jeg synes, det er alt for lidt, siger han.

Millionbeløb skal tilbagebetales

I 2016 og 2017 samlede Foreningen for Danske Kræftramte Børn 4,7 millioner kroner ind hos angiveligt 3.303 danske firmaer. Men kun en halv million kroner gik til kræftramte børn.

Formanden får med dommen blandt andet konfiskeret 2.275.000 kroner. Men for Jan Bernth, der stolede på, at pengene ville hjælpe børn i en svær situation, er det en ringe trøst.

- De bruger børn og kræftramte børn. De står og hoverer. Det er helt uden omtanke og samvittighed, siger han.

Jan Bernth havde håbet, at retssagen ville få svindlere til at indse, at det ikke kan betale sig. Nu føler han, at han står tilbage med en lang næse.