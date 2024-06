Pengene fosser ud af gasselskab - minus på halv milliard

Det vakte berettiget opsigt, da Shell i efteråret 2022 lagde 14 milliarder kroner på bordet for Nature Energy. Men for Shell, der ellers mest er kendt for sort energi, er den grønne gas en langtsigtet investering.

Det fremgår med al tydelighed af 2023-regnskabet for Nature Energy, der netop er offentliggjort.

Her er der tale om et underskud på 651 millioner kroner før skat, og udsigten for i år kan let blive et underskud på op til en halv milliard kroner.

Nyt anlæg på vej i Frankrig

Tallene afspejler, at de nye ejere fortsætter den kurs, der er lagt, nemlig massive investeringer i at udvikle og effektivisere biogasteknologien.

Underskuddet er dog også påvirket af, at prisen på biomasse har været høj. Da man lagde budgettet for 2023 var forventningen et underskud på blot 20 millioner kroner.

I dag har Nature Energy 14 anlæg og et nyt anlæg på vej i Frankrig.

184 ansatte

Der producereres 208 millioner kubikmeter gas om året.

Men Nature Energy er også involveret i projekter i Canada, Holland og Tyskland, og så udforskes mulighederne i Sverige og Polen.

På baggrund af driftssikre anlæg, fortsat innovation og vækst er optimismen i behold.



På grund af aktuelt lave gaspriser og massive investeringer forventes et underskud på 200-500 millioner i 2024.

Nature Energy har en solid egenkapital på 3,2 milliarder kroner og 184 ansatte - en fordobling i forhold til 2022.