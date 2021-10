Penisring reddede Finn fra parkinson-rystelser: Han nægtede at lade sygdommen vinde

Det urlignende armbånd sidder på Finn Rasmussens håndled, da TV 2 Fyn møder ham. Det er ikke tændt, og der er tydelige rystelser i ingeniørens hænder. Da han tænder uret går der et par sekunder, før der kan ses en effekt.



- Så er der ro, konkluderer han.

Har ændret hans liv

Siden uret kom i salg i 2018, er der solgt 350 styk til folk fra hele verden. Ifølge Finn Rasmussen har tre ud af fire oplevet en effekt. Og resten har fået pengene tilbage, fortæller han.

Og det har da også haft stor betydning for Finn Rasmussens eget liv.

- Det har betydet, at jeg kan koncentrere mig om andre ting end rystelserne fra parkinson. Det betyder meget for min livskvalitet, for der er en masse finmotorik, man ikke kan. At drikke af et glas uden at spilde for eksempel, siger han.