Pensionsselskab sender milliarder tilbage til kunder

Mere end en million kunder hos PFA kan for andet år i træk se frem til at få del i det milliardbeløb, som pensionskassen sender retur til dem.

Det skriver PFA i en pressemeddelelse onsdag.

Sammenlagt sendes 1,7 milliarder kroner tilbage til i alt 1,3 millioner kunders pensionsdepoter. Det svarer til godt 1300 kroner per kunde.

Delingen af overskud er en årlig begivenhed, som nu har fundet sted i to årtier. I de tyve år er sammenlagt 26 milliarder kroner sendt tilbage til kunderne, fremgår det af meddelelsen.

- I en tid, hvor mange føler usikkerhed om fremtiden, er det for os i PFA essentielt, at vi kan være med til at skabe økonomisk tryghed for vores kunder, siger Ole Krogh Petersen, der er administrerende direktør hos PFA.