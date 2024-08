Per og hans folk kæmper håbløs kamp mod hackere: - Vi har slet ikke muskler til det her

En uløst opgave

Det nytter ikke noget, at det er op til hver af de 98 kommuner at beskytte sig. Sådan lyder det fra borgmesteren i den største kommune på Fyn.

- Worst case kan det svageste led i kæden jo være indgang til utroligt meget følsom data omkring borgere. Og også en adgang til at lægge systemer ned, siger Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune.



Derfor er der brug for, at kommunerne bliver en del af den nationale strategi for cybersikkerhed, lyder budskabet fra borgmesteren - og fra Kommunernes Landsforening.



- Jeg oplever faktisk også, at regeringen anerkender, at vi har en uløst opgave. Jeg og vi har bare stået og råbt på det her i langt over et år. Og jeg er utålmodig, men jeg er reelt også bekymret, siger Peter Rahbæk Juel (S).

I kan vel bare prioritere flere penge til området, hvis det er så vigtigt?

- Det gør vi også. Og vi har også prioriteret løbende til det i Odense, og er også godt rustet, men pointen er jo, at vi ville heller ikke lade det danske forsvar inddele i 98 enheder alt efter kommunestørrelse, når vi er oppe mod fremmede magter. Og det er jo det, der er tilfældet med den hybridkrig, som foregår i cyberspace. Der er det simpelthen fremmede magter, som indirekte eller direkte orkestrerer eller sponsorerer hackerangreb. Det skal vi også forsvare os mod som én nation, siger Peter Rahbæk Juel (S).