Personale sendes hjem: Mindre fynske virksomheder hårdt ramt

Der kommer færre kunder, omsætningen falder og dele af personalet bliver sendt hjem. Sådan er situationen hos flere fynske virksomheder to dage efter, at regeringen indførte historisk stramme restriktioner for danskernes adfærd.

Hos Bager From, der har butikker i Tarup Centeret, Banegårdcenteret og i Rosengårdcentereret, er omsætningen allerede faldet.

Travlhed om eftermiddagen væk

- Vi har reduceret personalet, så det passer til kundetilstrømningen. Vi har ikke de travle perioder om eftermiddagen, hvor der plejer at komme rigtig mange kunder, så vi deler opgaverne anderledes, siger Tina Hansen, der er afdelingsleder hos Bager From i Rosengårdcenteret.

Læs også Coronavirus: I alt 38 smittede på Fyn

Serviceerhverv hårdt ramt

Men de fynske bagerier er langt fra de eneste, der er ramt af coronakrisen.

- Særligt hårdt ramt er restauranter, hoteller, konferencecentre og forskellige forlystelser – og deres leverandører og transportvirksomheder i andet led. De brancher oplever aflysninger i stor stil på grund af forsamlingsforbuddet, og jeg hørte sågar om nogen, der aflyste et selskab for seks personer. Så befolkningen reagerer lynhurtigt og tænker ”kan vi ikke gennemføre på fuld skala, så gennemfører vi slet ikke, siger Jytte Reinholdt, der er direktør i Fynsk Erhverv.

Sendt hjem på ferie

Hos Fyns cateringfirmaer kan danskernes ændrede adfærd også mærkes. Både events og arrangementer bliver aflyst på stribe, og dermed skal firmaet producere mindre mad.

- Vi er gået i nedsat beredskab. Hele vores eventcatering er lukket ned, og personalet er sendt hjem på afspadsering og ferie, siger Mark Blæsbjerg, der er direktør hos Kai Thor Catering i Odense.

Læs også Efter lukning: Restauratører fra Storms Pakhus lægger plan for overlevelse

Kai Thor Catering håber, at krisen bliver kortvarig og er allerede begyndt at forberede sig på tiden efter corona.

- Vi er begyndt at booke på den anden side af tiden med begrænsningerne, og vi håber så, at vi får brug for endnu mere personale til den tid, så vi ikke bliver ramt så hårdt økonomisk, siger Mark Blæsbjerg.

Forståelse hos virksomhederne

Hos Bager From har man trods de økonomisk konsekvenser stor forståelse for situationen og kundernes ændrede adfærd.

Læs også Corona-udbrud: Det vil fynboerne vide

- Det er rigtigt godt, at vi passer på hinanden i Danmark. Det påvirker også vores butik rigtig meget. Vi tager masser af forholdsregler, så der er rent og hygiejnisk hele tiden. Vi har sprit til rådighed, og vi holder afstand til hinanden, siger Tina Hansen.

Denne holdning går igen hos alle fynske virksomheder, fortæller Fynsk Erhverv.

- Virksomhederne tager situationen meget alvorligt, som statsministeren også lagde op til. De tager deres forholdsregler. Men det er presserende for virksomhederne at få styr på situationen omkring medarbejdere, afvikling af ferie, skal de hjemsendte have løn og så videre. Altså de personalemæssige forhold. Mange mindre fynske virksomheder kan ikke sende medarbejderne hjem for at arbejde hjemmefra, og de tager så i stedet en række forholdsregler for at begrænse kontakt mellem mennesker, siger Jytte Reinholdt.