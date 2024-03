Pesticidrester fundet i over halvdelen af fynske vandboringer

Drikkevandet og vandværkernes forsyningssikkerhed er truet af pesticider, og i sidste uge advarede Danske Regioner om, at forureningen af drikkevandet har nået et kritisk punkt. Sådan skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.



På Fyn er der således siden 2019 er fundet pesticidrester i 63 procent af de aktive drikkevandsboringer, lyder det.

– Det er både bekymrende og nedslående, at der så ofte bliver fundet pesticidrester i de danske drikkevandsboringer. Tallene understreger, at vi er nødt til at handle nu, hvis udviklingen skal vendes, og hvis de fremtidige generationer også skal have glæde af rent drikkevand direkte fra den danske undergrund, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.