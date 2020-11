Peter Zinck fortsætter som TV 2 Fyn-formand

Peter Zinck og Maren Skotte fortsætter som formand og næstformand for TV 2 Fyns bestyrelse de kommende to år. Begge blev genvalgt med akklamation, da TV 2 Fyns bestyrelse tirsdag aften konstituerede sig efter repræsentantskabsmøde. Her skulle tre bestyrelsesmedlemmer vælges for de kommende fire år.

- Jeg er rigtig glad for tilliden fra både repræsentantskabet og mine bestyrelseskolleger og glæder mig til at fortsætte arbejdet med at forny TV 2 Fyn de kommende år, siger Peter Zinck.

TV 2 Fyns bestyrelse i 2021-2022: Peter Zinck, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Maren Skotte, fynske friskoler

Lone Kaalund Døjbak, fynske erhvervskvinder

Lars Havelund, FOF

Gitte Madsen, DGI Fyn

Uffe Strandby, fynske højskoler

Jakob Risbro, medarbejderrepræsentant TV 2 Fyn

Ved valget til bestyrelsen opnåede Peter Zinck, som repræsenterer UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og Uffe Strandby de fynske højskoler, genvalg. Lone Kaalund Døjbak, Fynske Erhvervskvinder, blev nyvalgt.

Bidragsyder til demokratiet

Tidligere tirsdag vedtog TV 2 Fyns bestyrelse en ny to-årig strategi, hvor hovedsporene er dybere nyhedshistorier, stærk oprustning på digital journalistik og en fortsættelse af brug af konstruktiv journalistik som fast del af TV 2 Fyns indhold.

- TV 2 Fyn har en unik position, fordi vi når så bredt ud på hele Fyn, hvor fynboerne lever deres liv. Vi er én bred og fokuseret nyhedsvirksomhed, der leverer kvalitetsnyheder, oplysning og fælles informationer, på de platforme hvor Fynboerne er. TV 2 Fyn er bl.a. på tv, web, app eller sociale medier. Dermed er vi en væsentlig bidragsyder til et godt og velfungerende demokrati – og det er selve kernen i public service-opgaven for TV 2 Fyn og de øvrige TV 2-regioner, siger Peter Zinck.

Han samler den nye TV 2/Fyn-bestyrelse, der er valgt for 2021-2022, til det første møde i slutningen af januar næste år.