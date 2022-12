Peter Zinck genvalgt som TV 2 Fyn-formand

Ny medarbejderrepræsentant

TV 2 Fyn-journalist Preben Dahl blev for nylig valgt som ny medarbejderrepræsentant i de kommende fire år og indtræder for første gang. Endelig blev Andreas Kjeldsen fra Foreningen Norden valgt til TV 2 Fyns bestyrelse for første gang – for en toårig periode.

Det skyldes, at han erstatter Uffe Strandby fra Fynske Højskoler. Uffe Strandby valgte nemlig selv at træde ud af TV 2 Fyns bestyrelse for i stedet at stille op som repræsentantskabsformand. Her blev han valgt uden modkandidat og erstatter Leif Rasmussen, Fynske Idrætsforbund. Leif Rasmussen kunne efter to fireårs-perioder som formand ikke længere fortsætte i rollen. Uffe Strandby suppleres i repræsentantskabsledelsen af Gitte Madsen, der fortsætter som næstformand.

TV 2 Fyns nye bestyrelse samles første gang i januar 2024. Her vil en kommende toårig strategi ligge klar til endelig drøftelse. Selv om både TV 2 Fyns digitale brugertal og traditionelle tv-seertal i dette efterår er på sit hidtil højeste niveau, er retningen og ambitionen fra bestyrelsen klar:

- Vi skal styrke TV 2 Fyns evne til at være tæt på fynboerne på alle platforme, siger bestyrelsesformand Peter Zinck.