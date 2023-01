PFAS skræmmer ægproducenter: Der kan rulle hoveder på det her

Fynske ægproducenter frygter for produktionen, efter det er kommet frem, at det sundhedsskadelige stof PFAS er fundet i økologiske æg landet over.

Stoffet kommer fra den fiskemel der er i hønsenes fodder.

Hvis PFAS indtages i store mængder gennem flere år, kan det skade immunforsvaret, forhøje kolesteroltal og nedsætte effekten af vacciner for børn. Læs mere om PFAS's virkninger her.

Jesper Olsen er en af de landmænd der har økologiske høns, og med stor sandsynelighed PFAS i æggene.

- Det er ikke rart. Tanken var jo, at det skulle være en ren fødevare uden uheldige ting i, siger Jesper Olsen.

Der er allerede mange, der har henvendte sig til Jesper Olsen for at høre, om der er fiskemel i hans foder, og det må han sige ja til.

- Vi risikere jo, at vi ikke kan sælge vores æg - at vi bliver valgt fra. Så er der jo nogen, der må af med hovedet derinde, siger Jesper Olsen og henviser til sit hønsehus.

Men lige nu har Jesper Olsen ikke andre alternativer, end den foder han har.

TV 2 Fyn har snakket med flere større fynske ægproducenter, som ligesom Jesper Olsen forsøger at få erstattet foderet. De frygter også for salget af økologiske æg.

Den frygt er måske ikke helt ubegrundet. De kunder TV 2 Fyn snakkede med Superbrugsen i Kerteminde har tænkt over, hvilke æg der skal i indkøbskurven.

- Jeg har en forventning om, at når jeg som forbruger køber økovare, så er de ikke fyldt med et eller andet grimt, siger Lis Sørensen og fortsætter:

- Jeg betaler gerne ekstra prisen for økoæggene, men hvis de så er fyldt med et eller andet, så kan jeg jo lige så godt købe konventionelle æg.

Også Dorte Sams, der køber økologiske æg blev rystet over at høre nyheden om PFAS. Men det er ikke noget, der kommer til at ændre hendes handlevaner foreløbigt.

- Jeg vil holde mig til mine økologiske æg, og så håbe at de får rimelig hurtigt styr på det, fortæller Dorte Sams.

Jesper Olsen håber også snart det kommer på plads, med nyt foder.

Hvordan vil du sikre dig, at dine æg i fremtiden ikke indeholder PFAS?

- Det kan jeg nok ikke 100 procent sikre mig. Nu skal vi første have det der fiskemel ud af foderet. Og så må det være op til Landbrugsministeriet at sørge for at få kontrolleret de ting, der kommer i foderet fremover, siger Jesper Olsen.

PFAS kan findes mange steder. i Svendborg prøver man at plante store arealer skov som den del af løsningen på den akutte PFAS-forurening af drikkevandet, som Svendborg Kommune døjer med i øjeblikket.