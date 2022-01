PFOS fundet i søer ved Svendborg - græssende køer skal undersøges

Der er fundet PFOS i vandet i de to største søer ved Klintholm, der ligger nordøst for Svendborg. Stoffet er under mistanke for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. I løbet af de tre seneste år er der solgt kød fra syv køer, som har græsset i området.

Det oplyser Svendborg Kommune i en pressemeddelelse.

Søerne ligger ved det fælles kommunale deponi Klintholm I/S, som har taget initiativ til undersøgelserne.

- Jeg er naturligvis meget ked af situationen. Det er et problem, der desværre er skabt i fortiden, da man ikke var klar over, at metoden, man deponerede affald på, ikke var god nok, siger direktør for Klintholm I/S, Martin Johansen i pressemeddelelsen.

Blodprøver fra græssende køer

Svendborg Kommune, Klintholm I/S og ejeren af dyrene samarbejder nu om yderligere udredning af situationen. Det gør man i samråd med Fødevarestyrelsen.

- Der vil blive udtaget blodprøver fra dyrene, så vi kan se, om stofferne er optaget i dyrene. Der er de sidste tre år slagtet syv dyr, som har gået på arealet. Indtil resultaterne er klar, vil der ikke blive slagtet flere dyr, siger Martin Johansen.