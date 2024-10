Philip har i 10 år åbnet sit hjem for fremmede: - Vi keder os, hvis vi står stille

Folk booker sent

Airbnb er i rivende udvikling på Fyn. Siden sidste år er antallet af bookinger gennem Airbnb steget med 21 procent samlet set. I Middelfart Kommune, hvor Philip Eldridge bor, er bookingerne steget med knap 26 procent.

Direktør for Destination Fyn Tue Kempf forklarer, hvad der kan være årsag til stigningen.

- Airbnb imødekommer en tendens, vi generelt ser i turismen - nemlig at folk booker sent. Og der er en platform som Airbnb meget velegnet for mange mennesker, fordi den giver et hurtigt og bredt overblik, siger Tue Kempf.

Derudover er det en platform, der er kendt af rigtig mange, og som mange føler sig trygge ved at booke igennem, tilføjer han.

Philip Eldridge og familien er selv glade for at leje sig ind hjemme hos folk, når de rejser.



- Det er et sindssygt godt alternativ til dem, der gerne vil rejse på en anden måde, og der kan vi bare se, at vi selv, men også andre familier, rigtig gerne vil have den her mere autentiske oplevelse og komme ud et sted, hvor man selv kan lave mad.