Pia er på vej: Varsel om storm med vindstød af orkanstyrke

DMI varsler om storm med vindstød af orkanstyrke. Stormen har fået navnet Pia.

Langeland og Ærø kan fra den 21. december om morgenen frem til natten til den 22. december, forvente en såkaldt Kategori 2 varsel: DMI forventer storm 25-28 m/s fra nordvest, med vindstød af orkanstyrke 33-35 m/s.

Desuden kan andre steder på Fyn som Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Svendborg forvente en såkaldt Kategori 1 varsel: DMI forventer stormende kuling 20-23 m/s fra nordvest, med vindstød af orkanstyrke, 25-32 m/s.

Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.

På DMIs hjemmeside kan du følge med i, hvordan vejret kommer til at blive i din kommune.