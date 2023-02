Pia har fået nu tilbagekaldt antibiotika: - Min tillid til systemet er væk

Mandag tilbagekaldte Lægemiddelstyrelsen en af de mest almindelige antibiotikalægemidler i Danmark.

Det skete efter en læge på OUH kunne afsløre at antibiotikamidlet Dicillin fra firmaet Sandoz indeholdte bakterier, der er resistente overfor flere typer antibiotika.

Omkring 35.000 danskere har fået lægemidlet på recept fra september til december, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen



En af dem er Pia Kvolsbæk Fischer fra Taasinge.

Og selvom om det er flere dage siden, at pillerne er blevet trukket af hylderne landet over, er det ifølge hende stadig svært at få præcise og trygge svar på, hvordan man skal forholde sig til situationen.

- Jeg tænkte; "Okay det er da en spand koldt vand i hovedet der her". Jeg syntes ikke, jeg kunne finde brugbare oplysninger. Jeg mangler at vide, hvordan jeg skal forholde mig herhjemme. Hvilke konsekvenser kan det få, spørger Pia Kvolsbæk Fischer.

Pia Kvolsbæk Fischer fik og spiste pillerne i november-december.



- Da jeg fik dem, åbnede jeg bare pakken og gik i gang med penicillinkuren. Det var jo det, lægen havde udskrevet, det var det, apoteket havde givet mig. Jeg tror jo på, at jeg får noget, der fungerer jo, siger Pia Kvolsbæk Fischer.

Siden nyheden om Dicillin har Pia Kvolsbæk Fischer haft svært ved at sove, for hun bliver ved med at spekulere over, hvilke konsekvenser det kan få, hvis hun er inficeret med bakterien.

Tilliden er væk

Pia Kvolsbæk Fischer har været i kontakt med sit lokale lægehus. Her fik hun at vide, at der ikke var grund til at undersøge hende nærmere, da varenummeret på hendes æske ikke matcher.

Men det har ikke give Pia Kvolsbæk Fischer ro i sindet.

- Jeg synes ikke, det har været fyldestgørende, det jeg for nu har kunnet finde af information. Jeg håber, der kommer mere vished om, hvad det drejer sig om. For den synes jeg mangler, siger Pia Kvolsbæk Fischer og fortsætter:

- Jeg har ikke tillid til systemet mere.



Pia Kvolsbæk Fischer har brug for noget mere konkret, hun kan forholde sig til fra enten Statens Serum Institut eller Lægemiddelstyrelsen før hun bliver rolig.

TV 2 Fyn har onsdag forsøgt at få en kommentar fra Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen henviser til producenten, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.

Producenten af lægemidlet Sandoz A/S har sendt TV 2 Fyn dette skriftligt svar.

- Vi er dybt berørte over denne situation og samarbejder tæt med de relevante myndighederne for at finde en eventuel kilde til de resistente bakterier. Vi laver grundige mikrobiologiske tests og undersøger alle elementer af produktionsprocessen for at komme til bunds i sagen. Det er vigtigt at slå fast, at alle europæiske og danske regler for kvalitetssikring af lægemidler har været fulgt ved fremstillingen af dette præparat, skriver Carsten Gleerup, direktør i Sandoz A/S og fortsætter:

- Vi har fra begyndelsen, da vi blev gjort opmærksomme på situationen, samarbejdet tæt med Lægemiddelstyrelsen og de lokale apoteker, sygehusapoteker og grossister om at tilbagekalde partier af Dicillin 500 mg. Er man i behandling med Dicillin 500 mg-kapsler, skal man gå på apoteket og få byttet medicinen. Derudover henviser vi til Lægemiddelstyrelsen for yderligere anvisninger til patienterne.