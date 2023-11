Pia Kjærsgaard om stormflods-regning: Jeg giver ikke bare op i den her sag

Den fynske politiker Erling Bonnesen (V), fortalte torsdag, at han også mener, at Ærø Kommune skal have hjælp til genopbygning.

- Jeg lægger pres på, for at Ærø Kommune kan få en hjælpende hånd. Det er uden for rækkevide, at Ærø Kommune kan klare det her alene, det kræver at staten også får hånden på kogepladen.

Faaborg Midtfyn-Kommune blev også hårdt ramt af stormfloden i september, og kommunens borgmester, Hans Stavnsager (S), håber på, at udfordringen bliver taget op på Christiansborg.

- Vi kan ikke støtte de private havne. Vi presser på politisk for, at staten hjælper. De er i et hul mellem Naturskaderådet og forsikringsselskaberne, fordi der er en række ting, der ikke bliver dækket fra nogen side – og dét er et stort problem. Det håber vi, staten indser.