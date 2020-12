Pivtomme hoteller: Hotelejer glæder sig over gavekort på 1.200 kroner

Det var blandt andet oplevelsesindustrien, der blev tilgodeset, da finansloven for 2021 søndag faldt på plads.

Regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er nemlig blevet enige om at afsætte 750 millioner kroner til oplevelser i en industri, der er hårdt ramt af corona, heriblandt skattefritagelse af gavekort på 1.200 kroner til oplevelser, som arbejdsgiverne betaler.

Det glæder Jan Milling, der ejer hotelkæden Milling Hotels.

Læs også Nedlukning af Odense: Her er nogle af scenarierne for nye restriktioner

- Det er helt sikkert, at det får en stor betydning for os allesammen, siger han til TV 2 Fyn.

Tre puljer

De 750 millioner kroner bliver fordelt på tre puljer af 250 millioner kroner og udover skattefritagelse af gavekort gælder det aktiviteter på social- og ældreområdet og gavekort til oplevelser til udsatte og sårbare.

Det går de 750 millioner kroner til 1) Skattefrie gavekort En tredjedel af puljen skal gå til skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomien på 1.200 kroner. Tidligere lå det beløb på 500 kroner. 2) Gavekort til udsatte og sårbare En tredjedel af pengene er målrettet frivillige organisationer for sårbare, som ville kunne give oplevelser eller gavekort til for eksempel familier, der er dårligt stillede eller socialt udsat. 3) Aktiviteter for udsatte og ældre Den sidste tredjedel af pengene skal gå til aktiviteter på social- og ældreområdet. Pengene kommer dog ikke direkte ud til befolkningen, men lander i stedet i kommunerne, som skal fordele pengene mellem borgere, lokale tilbud og virksomheder. Se mere

- Pengene skal allerede i 2021 gå til at hjælpe hoteller, restauranter, teatre, biografer og andre, som er hårdt ramt i denne tid. Det er en af de måder, vi kan være med til at hjælpe også de erhverv, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) på søndagens pressemøde i ministeriet.

Spørgsmålet er, om 1.200 kroner kan rykke noget for hotelbranchen.

- Jeg tror, det er vigtigt, at man ser det som helhed. Og hvis man gør det og siger, at virksomhederne kan give det som gave, uden at de skal beskattes af det, synes jeg faktisk, vi er nået langt. For det vigtige er at få folk til at købe gavekortene og komme ud og være synlige på hotellerne rundt omkring, siger Jan Milling.

Jan Milling ejer blandt andet Plaza Hotel i Odense, hvor ordrebøgerne har været noget mere tomme, end de plejer at være.

Pivtomme ordrebøger

Siden corona brød ud i marts har det været svært for hotelbranchen at køre rundt. Det mærker Jan Milling tydeligt på sine ti hoteller.

- Det ser rigtig skidt ud. Det er ingen hemmelighed, at vores ordrebøger er pivtomme. Vi har jo mistet næsten alt i foråret og resten i efteråret, men vi håber, at det nye år kan være med til at samle op på det, siger han.

Han er dog ikke sikker på, at gavekortet er nok til at redde oplevelsesindustrien og hotelbranchen.

Læs også Rahbæk indkaldt til coronamøde mandag

- Der skal rigtig mange ting til, det er ikke bare én ting. Men det vigtige er, at man finder ud af at navigere i det. Og det synes jeg, så småt, vi er begyndt at vænne os til. Vi glæder os til at få en afklaring på vaccinen, for det kommer til at løse op for meget inden for vores branche.