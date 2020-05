Plejehjem åbner for besøg, men: - Jeg mangler jo et kram

I mere end fem uger har den eneste kontakt, Kirsten Skov Johnsen har haft til sin mand, Ib, været telefonisk.

Men efter plejehjemmet, hvor Ib bor, igen tager imod besøg fra pårørende, kan hun nu få lov at se sin mand. De må dog ikke sidde på samme bænk eller have fysisk kontakt.

- Det er jo en del af vejen tilbage, håber jeg, siger Kirsten Skov Johnsen.

87-årige Ib Fusager Johnsen er dement og bor på Plejecenter Thurøhus i Svendborg. På grund af tiltagene mod det ny coronavirus har der siden 18. marts været lukket for besøg fra pårørende.

I løbet af de sidste to uger er flere plejehjem landet over så småt begyndt at åbne for udendørs besøg. Det sker i kølvandet på, at Sundhedsstyrelsen erkendte, at man havde for striks i retningslinjerne for besøg på plejehjem - specifikt på udendørs arealer.

Fredag gav Svendborg Kommune grønt lys, at beboerne på Thurøhus Plejecenter og kommunens andre plejehjem igen kunne få deres pårørende at se.

Telefonsamtaler fra sportspladsen

Det benyttede Kirsten Skov Johnsen sig af samme dag, og lørdag er hun forbi igen.

Ægteparret har haft daglige telefonsamtaler, mens coronakrisen har stået på.

Fordi besøg ikke har været tilladt har de ikke kunnet se hinanden tæt på, men flere gange har Kirsten Skov Johnsen stillet sig på sportspladsen bag plejecenter, mens hun snakkede telefon med sin mand. På den måde har parret kunne se hinanden på lang afstand, mens de snakkede.

Nu må de ses ansigt til ansigt. De skal dog stadige holde afstand, spritte af og undgå fysisk kontakt. Og selvom det er fremskridt, savner Ib Fusager Johnsen stadig et mere normalt besøg.

- Det er jo meget bedre, men jeg mangler jo et kram. Jeg vil jo gerne kramme hende, siger han.

Samme følelse sidder hans kone med.

- Jeg håber ikke, det varer resten af året, før vi må give hinanden et kram igen. Det er svært at gøre alt på afstand.

Rolig genåbning

Inden man åbnede for besøg henvendte plejehjemmene i Svendborg, henvendte man sig til pårørende og adviserede om, at man fra torsdag i denne uge kunne ringe og aftale en tid til besøg.

Selvom der har været lukket i flere uger, er genåbningen foregået stille og roligt.

- Jeg tror, at der er lavet aftaler for gennemsnitligt et par besøg om dagen her de første dage og weekenden over, siger Karin Rindebæk Larsen, der er områdeleder for Plejecenter Øst, hvor Thurøhus hører under.

Fredag indgik samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Venstre en aftale, der blandt andet skal sikre, at beboere på plejehjem kan få besøg under coronakrisen. Venstre forlod forhandlingerne med begrundelsen, at aftalen ikke var ambitiøs nok.

I aftalen er der afsat 165 millioner kroner. Besøgene skal sikres ved hjælp af eksempelvis besøgspavillioner og midlertidige udestuer.