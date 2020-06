Plejehjemsbeboere kan få faste besøgspersoner indendørs

Beboere og patienter på plejehjem og hospitaler kan ifølge nye retningslinjer få indendørs besøg af en til to faste personer, hvis det ikke kan foregå udendørs.

Det gælder også for psykiatriske hospitaler.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Samtidig, lyder det i de nye retningslinjer, kan man ikke længere forbyde et udendørs besøg.

Derudover gør retningslinjerne det muligt for besøgspersoner at ledsage sygehuspatient til undersøgelse, samtale eller behandling.

Det vil være muligt for pårørende at få en test for coronavirus inden besøget. Retningslinjerne gælder fra den 11. juni.

Under coronakrisen har der været en række restriktioner. De har skullet beskytte ældre og udsatte mod risiko for smitte med coronavirus.

- Men vi ved desværre godt, at restriktionerne har haft menneskelige omkostninger for både de berørte borgere og deres pårørende, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Cirka hvert tredje dødsfald med coronavirus i Danmark er sket på plejehjem.

Derfor har det ifølge Magnus Heunicke været nødvendigt i nogen grad at isolere ældre.

Men det er på høje tid, at regeringen lemper på restriktionerne for besøg af ældre borgere.

Det siger Jane Heitmann, psykiatri- og ældreordfører for Venstre.

- Det har længe været efterspurgt af både pårørende og ældre.

- Jeg håber, at det nu er slået fast med syvtommersøm, at ældre selvfølgelig kan forlade deres hjem på plejehjemmet, uden at de kan forvente at blive sat i karantæne, når de kommer hjem, siger Jane Heitmann.

På grund af smittefaren for coronavirus har der siden marts været begrænsninger for besøg på plejeboliger, plejehjem, aflastningspladser.

Begrænsningerne har også omfattet sygehuse, herunder de psykiatriske klinikker og afdelinger.

