Plejehjemsdokumentar skaber forargelse hos fagets fremtid

Catalina Reyes tænder for sit fjernsyn for at se den omdiskuterede TV 2-dokumentar "Plejehjemmene bag facaden".

For et halvt år siden blev hun selv uddannet som social- og sundhedsassistent og arbejder nu i det erhverv, der står på mål for stor debat.

- Jeg vil gerne være den unge, glade, forstående og respektfulde, siger Catalina Reyes.

Det værste er, at de er flere om det. De er to kollegaer, der står og nakker sådan. Hvorfor påvirker man ikke hinanden til at sige; det er da mega dumt, det vi har gang i. Catalina Reyes, sosu-assistent

Hun har sat sig sammen med Sophia Ringelstein - der stadig læser til social- og sundhedsassistent - for at se dokumentaren om Else Marie Larsens hverdag på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

På skærmen ser man plejepersonalet på Kongsgården, der undlader at skifte 90-årige Else Marie Larsens ble. Personalet bliver sammen enige om, at man ikke kan lugte bleen, vikler hende ind i tæpper og kører hende ud i stuen til de andre beboer.

Med afføring i bleen.

Den dokumenterede hændelse får straks Sophia Ringelstein til at reagere.

- Bliver de lige enige om at lade bleen sidde på?, spørger hun forarget og kigger på Catalina Reyes.



- Det værste er, at de er flere om det. De er to kollegaer, der står og snakker sådan. Hvorfor påvirker man ikke hinanden til at sige; det er da mega dumt, det vi har gang i, svarer Catalina Reyes.

Fanget i forråelse?

Det er dog episoden, hvor Else Marie Larsen hænger i en lift i over syv minutter mod hendes vilje, der gør størst indtryk på pigerne.

- Sæt hende dog på stolen!, lyder det fra Catalina Reyes.

Se dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden" kan streames på TV2 Play og vises på TV2 i aften, torsdag 30. juli klokken 20.55.

Hun kan ikke nikke genkendende til den verden, dokumentaren viser.

- Min kollegaer er så søde og så omsorgsfulde. Jeg har ikke set det her før, siger hun og tilføjer, at man skal gøre en forskel.

- Det skal være sådan, at man glæder sig til at komme på arbejde for at gøre noget godt for andre.

Bliver man bange for at blive fanget i forråelsen?

- Jeg vil nok stikke halen mellem benene og flygte fra stedet, hvis jeg kan mærke, det ikke er godt, og det gør noget ved mig, siger Sophie Ringelstein.

TV 2's dokumentar er blevet et samtaleemne blandt fagets unge, der - ifølge pigerne - alle kender til både Else og dokumentaren.