Pludselig stod 60 mennesker på parkeringsplads: Ærtekonge sender rumænere hjem uden løn

Torsdag morgen var op mod 60 utilfredse rumænere samlet på 3F Østfyns parkeringsplads, hvor de højlydt protestererede mod deres arbejdsgiver: Den fynske ærtekonge Peter Skov Johansen, der ifølge dem har sendt dem tilbage til Rumænien uden løn.

Det bekræfter 3F Østfyn overfor TV 2 Fyn.

- De er pisset af, siger faglig sekretær hos 3F Østfyn Tom Rasmussen og uddyber:

- De får hverken mad, penge eller brændstof til at komme hjem for.

Og det er langt fra første gang, at Peter Skov Johansen gør sig uheldigt bemærket.

- Vi har altid haft problemer med ham, siger Tom Rasmussen.

Ifølge Tom Rasmussen er det normal procedure for Peter Skov Johansen at sende sine arbejdere hjem efter endt sæson uden løn.

- Det gentager sig år for år, siger han.

- At han har samvittighed til det, er ude af min fatteevne, lyder det lidt efter.

Tom Rasmussen har talt med flere af rumænerne torsdag morgen, hvor han har fået oplyst, at de bliver tvunget til at arbejde 12 timer om dagen i stedet for de otte, som står i deres kontrakt.

Ærtekonge kommer til genmæle: - Komplot!

TV 2 Fyn har torsdag formiddag talt med ærteavler Peter Skov Johansen, der ifølge ham er udsat for noget, der mest af alt minder om et komplot.

- Det her drejer sig om få ballademagere, der pisker en stemning op af andre årsager og truer den større gruppe til at hoppe med på vognen, siger Peter Skov Johansen til TV 2 Fyn og uddyber, at det drejer sig om "to til tre personer".

Hvad er det for nogle andre årsager?

- Det er en længere historie. Nogle mennesker er sådan, og det forstår vi ikke, siger Peter Skov Johansen.



Men der er jo tale om mange, der er utilfredse. De kan vel ikke alle være blevet truet til det?

- Der er udelukkende tale om rygter og om fake news, og den hopper I med på, siger han.

- Det er helt hen i vejret, lyder det lidt efter.



Ifølge ærteavleren har samtlige rumænere fået hver en krone, så protesterne bunder udelukkende i, at "få mennesker har en agenda, og at de får de andre med".

Han driver en sober og ordentlig virksomhed, mener han.