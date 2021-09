Pludselig var landstræneren på scenen på fynsk festival

Overskuddet fra festivalen, der er arrangeret af den tidligere landsholdmålmand Lars Høgh og musikeren Michael Falch, går til kræftforskning.

Rart med en krammer

Lars Høgh og Kasper Hjulmand er til hverdag kollegaer, da Lars Høgh arbejder som målmandstræner for landsholdet, men på grund af tilbagefald i sin kræftsygdom har han måttet melde afbud til de seneste kvalifikationskampe.

- Det var rart at komme herover og give ham en krammer og at kunne se ham et par dage, siger landstræneren, der har sørget for at skære halvanden dag ud af et travlt program for at kunne deltage i festivalen.

- At være her og støtte Lars betyder meget for mig og min kone. Vi er bare glade for at kunne have nogle hyggelige og sjove timer, og selvfølgelig støtter vi Lars, alt hvad vi kan.