Pokalbrag i Kerteminde og Marienlyst: - Intet er umuligt

Tirsdag aften kan fynboerne se deres lokale helte spille to pokalbrag.

Kerteminde Boldklub får besøg af 1. divisionsmandskabet fra HB Køge med Daniel Agger og Lars Jacobsen i trænertruppen, mens Boldklubben Marienlyst spiller mod 1. divisions førerholdet, Vejle Boldklub.

- Det er en spændende udfordring og stor oplevelse, siger Søren Eriksen, der er afdelingsleder for herresenior og U19.

Tirsdagens kampe er langt fra hverdagskost for de to mandskaber, der til daglig spiller i Danmarksserien og Albaniserien.

Derfor forventer de to fynske hold, at kampene vil føre til en fodboldfest med masser af tilskuere.



Nærmest et superligahold

På Windelsvej i Skibhuskvarteret fremkalder det store smil ved danmarksserieholdet Boldklubben Marienlyst, der tirsdag skal forsøge at slå Vejle Boldklub ud af pokalturneringen.



Besøget af traditionsklubben, der har vundet fem danske mesterskaber i sin 131 år lange historie, glæder også de mennesker, der bruger en stor del af deres hverdag i Marienlystcenteret.

- Vi har været virkelig heldige med lodtrækningen. Det er jo noget, der giver ekstra tilskuere, når det er et tidligere superligahold, der kommer på besøg, siger formand for Boldklubben Marienlyst Anders W. Berthelsen.

Og det kræver ekstra hænder i forberedelserne. Normalt tiltrækker danmarksserieholdet et par hundrede tilskuere, men da Vejle Boldklub besøgte OKS i sidste spillerunde, tog de alene omkring 300 tilskuere med.

- Vi har sat alt ind. Vi kommer til at lave pølser, burgere og skænke fadøl ud før, under og efter kampen. Vi garderer os, så der ikke er nogle, der kommer til at mangle noget, forsikrer han.