Pokalkamp giver det højeste tilskuertal i 45 år

Der er kun ganske få billetter tilbage til det fynske topopgør imellem OB og Middelfart Boldklub fra 2. division.

De to fynske klubber møder hinanden tirsdag i pokalturneringens første runde. Kampen er blevet kaldt "Kampen om Fyn", og den har der været overvældende interesse for at overvære på stadion.

Der er kun otte billetter tilbage at få, da TV 2 Fyn taler med Middelfart Boldklubs sportschef Søren Godskesen mandag formiddag. Der er plads til 2.500 tilskuere på Middelfart Stadion.

Sportschefen er selvsagt begejstret over udsigten til fuldt hus på tribunerne.

- Det er nok det højeste tilskuertal, vi har haft i 45 år, siger Søren Godskesen.

Der er kampstart i Middelfart klokken 18.