Politi advarer igen om snydepelse - nu er de på spil andetsteds

Knap er der faldet dom i en sag om bedrageri mod ældre på Sydfyn, før Fyns Politi igen ser sig nødsaget til at advarer befolkningen.

På Facebook skriver politikredsen i et opslag, at der lige nu foregår bedrageri mod ældre i det østfynske. Fremgangsmåden er som ofte, at de ældre borgere bliver kontaktet af deres ”bank”, som oplyser, at deres kort skal udskiftes med nye, eller at deres konto og værdier er i fare, hvorfor en ansat fra banken kommer og henter kort, smykker og lignende.

Men man skal ikke tro på det, lyder det fra politikommissær Dennis Witt fra nærpolitiet i Nyborg:

- Derfor vil vi gerne advare særligt ældre borgere i dette område mod at udlevere koder, kort eller værdier til personer, der udgiver sig for at være fra deres bank, fra politiet eller lignende. Banker og myndigheder vil aldrig ringe med det budskab, siger han.