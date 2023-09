Politi advarer mod internetsvindel: 22-årig solgte 52 Iphones uden nogensinde at levere dem

Det var først, da Iphone 13’eren aldrig nåede frem, og den 22-årige sælger fra Fyn ikke længere var til at komme i kontakt med, at de blev mistænksomme.

Salgsannoncen på DBA eller Facebook så reel ud. Telefonens indpakning var original, og manden beskrev, at han solgte, fordi han havde fået en nyere model. Okay, han befandt sig godt nok ikke det sted, annoncen gav udtryk for, og derfor var en personlig overlevering ikke muligt, forklarede han troværdigt under handlerne.

Når prisen var aftalt, kunne telefonerne sagtens sendes, lød det. Men de blev aldrig sendt. I løbet af tre år solgte den 22-årige mand 52 Iphones, men i realiteten var det et stort svindelnummer.

Sagen er én ud af mange.

10.000 danskere bliver hvert år snydt og bedraget, når de handler med andre på nettet. Fyns Politi havde i 2022 767 sager, og indtil nu er der registreret 390 sager om internetsvindel, der er blevet den mest udbredte form for IT-kriminalitet. Derfor sætter Fyns Politi sammen med resten af dansk politi for tiden fokus på problemet.

Kampagnen hedder ”lyt til mavefornemmelsen”, og det er også dens budskab.

- Hvis prisen er lidt for god, og hvis sælgeren ikke vil mødes fysisk, men vil sende, skal man lige stoppe op og lytte til sin mavefornemmelse og overveje, om man skal finde et andet sted at handle, siger Michael Lichtenstein, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Skal betale 144.000 i erstatning

Under politiafhøringen fortalte den 22-årige mand, at det var meget nemt at overbevise køberne, som han blokerede, da de rykkede for telefonerne.

Køberne indberettede ham til Mobilepay, som udelukkede ham. Men så fik manden overtalt venner og endda perifere bekendtskaber til at modtage penge på deres Mobilepay, hvorefter han fik dem til at overføre beløbet til sin egen bankkonto.

Men på et tidspunkt blev også hans bank opmærksom på svindlen. Det samme gjorde den næste bank. Og den næste.

I februar 2022 blev han sigtet, og halvandet år senere – i denne sommer – fik han sin dom. Den lød på seks måneders betinget fængsel, 120 timers samfundstjeneste, og så skulle han betale 144.148 kroner i erstatning.

Ifølge Michael Lichtenstein fra Fyns Politi er svindel ved samhandel ”et meget omfattende problem”.

Han anbefaler kommende købere til at mødes fysisk med sælgeren. Og hvis det er en person, man handler med igennem Facebook, kan man kigge på vedkommendes profil for at se, om den ser legitim ud. Og om navnet er identisk med det, som kommer op, når man skal overføre via Mobilepay.

- Hvis det ikke er det, kan det være, man er ved at blive en del af et kriminelt setup, siger Michael Lichtenstein.

Brugte børnenes numre til Mobilepay

Lige nu venter en 38-årig kvinde fra Odense på at skulle i landsretten.

I 2022 blev hun idømt et år og tre måneders fængsel for 57 sager, hvor hun har solgt tøj, som aldrig blev leveret, og ni sager som handler om større effekter hos forretninger, der aldrig fik betaling for de købte varer.

I byretten nægtede hun sig skyldig.

Men siden hen har politiet fundet yderligere 28 sager, hvor kvinden blandt andet har solgt børneudstyr, ladcykler, designertasker og møbler. Varer, som aldrig er blevet sendt til køberne. Ligesom det var tilfældet med den 22-årige mand, blev køberne blokeret af sælgeren, da de rykkede for varen.

Kvindens Mobilepay-konto blev på et tidspunkt lukket ned, men så brugte hun i stedet sine børns telefonnumre til at føre svindelnummeret videre.

Hvornår hun skal i landsretten, er endnu uvist.