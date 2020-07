Politi advarer: Vi tager dit anlæg, hvis du spiller for høj musik

Store dele af Fyn oplever sommertemperaturer og blå himmel fredag og formentlig også lørdag, og det betyder, at det igen for alvor er muligt at komme udenfor og nyde de danske sommeraftener - måske endda med fest og musik.

Læs også Stor stigning i politianmeldelser: Fynboerne spiller for høj musik

I den forbindelse advarer politiet om, at det festende folk skal tænke på naboerne, inden de skruer for højt op.

- Husk at tage hensyn til naboer og forbipasserende, hvis du spiller høj musik. Du risikerer, at vi konfiskerer dit musikudstyr, hvis du ikke forstår budskabet og skruer ned for musikken, lydet det fra Rigspolitiet i et tweet fredag eftermiddag.

Fynboer klager over musik

Fyns Politi oplevede i slutningen af juni - da det senest for alvor lugtede af sommervejr herhjemme - at et stigende antal fynboer ringede ind og klagede over høj musik.

I løbet af den sidste weekend i juni måtte politiet køre ud til 79 tilfælde af generenede musik. Til sammenligning var det 29 lignende anmeldelser året før.

Årsagen skal ifølge Fyns Politi findesi det gode vejr samt den igangværende corona-situation. Værtshuse og barer er lukket som følge af coronaviruspandemien, og derfor er der ekstraordinært mange fynboer, der holder festen hjemme i haven eller på altanen i stedet for.

Ifølge Fyns Politi er der som regel ingen problemer med at få fynboerne til at skrue ned for musikken, når politiet først dukker op til festen.