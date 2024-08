Politi dropper efterforskning af bank i sag om kæmpe svinefarm

- Det er umuligt at komme i mål med sådan nogle sager mod store finanshuse, og vi synes ikke, det kan passe, at Nordea ikke taber noget, når de har handlet i egen interesse. Det er træls, og derfor klager vi, siger Erling Lerche-Simonsen, der er tredje generation i landbruget Eskelund, til Børsen.



Eskelund-familien politianmeldte Nordea med beskyldninger om mandatsvig og for at have påført familien et tab på over 90 millioner kroner.