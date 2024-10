Politi efterlyser mand: Mistænkt for at hæve på ældres kort

Fyns Politi efterlyser en mand, som er mistænkt for den 9. og den 13. september i år, at have afhentet betalingskort hos flere ældre borgere i Odense og efterfølgende brugt kortene til at hæve kontanter i hæveautomater.

Manden er også eftersøgt for lignende kriminalitet i Jylland.

- Det vi ser er jo, at de her kriminelle ikke bare skrupelløse, de er også utroligt mobile, så derfor er det bestemt ikke utænkeligt, at der kan være flere borgere i andre dele af landet, som er blevet bedraget – eller forsøgt bedraget – af den person, som vi nu efterlyser, udtaler politikommissær Finn Wegner Petersen i en pressemeddelelse.

Manden er dansktalende, cirka 50-60 år, kraftig af bygning, skaldet med hvidt/gråligt gedeskæg.



Hvis du ved noget om sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefon 1 1 4.