Politi efterlyser vidner: To påsatte bilbrande i nat

En husstand i det østlige Svendborg vågnede natten til fredag op til, at deres bil stod i flammer.

Branden blev anmeldt 03.54, og på grund af brandens begyndelsessted er der mistanke om, at den er påsat, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen.

- I første omgang er branden opstået på et sæde i bilen, og det gør den ikke af sig selv, siger han til TV 2 Fyn.

Der er tale om en adresse på Bagvej, og en løber har på gerningstidspunktet set en person i mørkt tøj forlade området i retning mod Kobberbæksvej. Derudover er der ikke mange spor at gå efter, og det får politiet til at bede offentligheden om hjælp.

- Hvis vi skal videre i det her, skal vi have hjælp fra andre. Så hvis der er nogen, der har set noget mistænkeligt i området på tidspunktet, vil vi meget gerne kontaktes, siger vagtchefen.

Beboer handlede hurtigt

Da Beredskab Fyn ankom til adressen, var bilen allerede overtændt, og ilden havde bredt sig til en glasfiberbåd og en knallert, oplyser vagthavende indsatsleder Brian Christensen.

- Der er skade på carportanlægget, og både bil, båd og knallert er udbrændt. Men beboerne havde dog handlet hurtigt og fjernet blandt andet en motorcykel og gasflasker, der udgør en risiko for brandspredning. Så det var rigtig fint, siger han.

Brandvæsnet kunne forlade stedet efter halvanden times slukningsarbejde.

Flere bilbrande

Det var ikke den eneste brand i en bil, som Fyns Politi har været ude til natten til fredag.

I Odense på en parkeringsplads ved nummer 243 i Vægtens Kvarter var en beboer kommet ned til sin bil tidligt om morgenen. Her kunne han konstatere, at nogen havde hældt noget ind ad vinduet, som de havde forsøgt at antænde.

Branden var dog gået ud af sig selv. Også i denne sag vil politiet meget gerne modtage henvendelser fra borgere, der skulle have set noget mistænkeligt i området.